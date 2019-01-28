"Шеф" - жулик и вор. Врио главы Петербурга Беглов ответил на вопрос о своем любимом персонаже

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил свою альма-матер - Архитектурно-строительный университет, где признался, что его любимый персонаж в комедии "Бриллиантовая рука" - главный негативный герой по кличке "Шеф".

Издание "Город-812" приводит его слова:

"А самый положительный – "Шеф". Явно заработал денег на теневом производстве, ввез в свою страну драгоценности, сдал большую часть государству, а себе оставил 25 процентов. "Москвич" купил, поддержал отечественного производителя. Серьезный человек, на пустяки не разменивается. Ваша задача – такая же, не купить на пустяки, как папуасы на бусы", – здесь Беглов, видимо, намекал на "цветные революции".

В пресс-службе Администрации Губернатора Санкт-Петербурга начальник Сектора по работе со СМИ (пресс-центр) Елена Шмидт затруднилась ответить шутил ее шеф или нет, она отказалась от комментария и просила звонить в приемную, где никто не брал трубку. Историк и соавтор проекта о российском образовании "Последний звонок" Евгений Спицын предположил, что таким образом Беглов хотел найти общий язык с молодой аудиторией:

"Если господин Беглов – шутит, то его право так шутить. Если серьезно говорит, то комментарий точно не ко мне, это пускай специалисты в белых халатах комментируют. Может быть, он посчитал, что он так найдет общий язык со студенческой молодежью, все-таки поколенческий разрыв между ними существует. Чем живет современная молодежь, он не знает, поэтому решил наладить какой-то такой неформальный контакт, другое дело, что вряд ли его поняли, может, многие и не смотрели этот советский фильм".

Напомним, что персонаж, которого так высоко оценил Беглов – контрабандист, организатор ОПГ и просто жулик. Среди всех своих бандитов он, конечно, самый умный, видимо, это и привлекло государственного чиновника?

"Он ("шеф" -прим.ред.) в определенном смысле умный. На Украине такая же элита умная с поговоркой "не обманешь – не проживешь", у них это возведено в ранг достоинства, они хвастаются друг перед другом, кто кого обдурил. Такая психология. В российской элите есть такие же, но по крайней мере тут так открыто в этом признаваться стесняются, карты не раскрывают обычно", – говорит Спицын.

Также на вопрос студента про очистку дорог и гололед Беглов ответил довольно дерзко: "Вам не нравится гололед? Но я же только что рассказал про гражданский подвиг ленинградцев. Которые сами в 1942 году способствовали скорейшему восстановлению трамвайного движения. Просто вышли на улицы с лопатами и убрали весь снег с путей. Лопату, если хотите, могу вам подарить," - приводит его слова портал Город-812. По свидетельствам очевидцев, разгневанный студент выбежал из аудитории, работать над поиском общего языка с молодежью представителю "Единой России" еще долго.