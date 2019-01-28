Вартовчанам предложили написать эссе по развитию города

Администрация Нижневартовска вместе с Институтом территориального планирования "Град" объявляет о старте открытого конкурса эссе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Конкурс объявлен в рамках разработки концепции развития Нижневартовской агломерации и города Нижневартовска, а также мастер-плана общественных пространств города.

Участникам следует поразмышлять об истинных проблемах и потребностях города, о возможных путях его трансформации, поделиться своим мнением о том, как можно использовать пустующие и неэффективные пространства; высказать идеи, как сделать городскую среду комфортной и дружелюбной. Это могут быть предложения о строительстве новых объектов или о новом наполнении имеющихся территорий. Возможно, в центре внимания окажутся изменения в городской повестке дня, новые городские фестивали, концерты, конференции и форумы или варианты интересных территорий для развития жилищного строительства, создания школ искусств, спортивных площадок.

Авторские работы будут оцениваться жюри, состоящим из экспертов администрации города Нижневартовска и ИТП "Град".

Вручение дипломов финалистам конкурса состоится в рамках мероприятий по общественному обсуждению проекта Концепции пространственного развития города Нижневартовска в апреле 2019 года.