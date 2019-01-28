Адвокат осужденного экс-замгубернатора Курганской области Сергея Чебыкина обжаловала приговор

Адвокат бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Чебыкина обжаловала приговор, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Курганского городского суда.

Апелляцию защита подала в установленный срок. Ее будут рассматривать уже в Курганском областном суде.

Как ранее сообщало Накануне.RU, горсуд Кургана 15 января вынес приговор Сергею Чебыкину. Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима.

Теперь приговор Чебыкину могут смягчить.