Лисовский призвал просчитать возможности бюджетов при росте стоимости потребкорзины

Член Совета Федерации от Курганской областной думы Сергей Лисовский считает, что Росстат формирует потребительскую корзину исходя не из реальных потребностей населения, а исходя из возможностей бюджета.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в потребительскую корзину россиян предложили добавить больше рыбы, мяса, яиц и творога. Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы - на 16%, творога и яиц - на 14%, птицы - на 11%. Если предложения организации будут приняты Минтрудом, то продуктовый минимум может подорожать на 30%, отмечают эксперты. По их словам, специалисты хотят увеличить объемы самых дорогостоящих товаров.

Лисовский отметил, что современная потребительская корзина не соответствует реалиям.

"Росстату, по сути, особенно после того, как он стал подчиняться Минэкономразвития, диктуют ту цифру, к которой надо подгонять потребительскую корзину. Потребкорзина, которую дает Росстат, не соответствует реалиям. Даже реалиям санитарных норм. Я уже не говорю о реальном потреблении и предпочтении наших граждан", - сообщил Накануне.RU Сергей Лисовский.

"Я понимаю, что у нашего бюджета ограниченные возможности. Это не только Курганская область - и бюджет всей страны. У нас все меры должны быть пересчитаны - это и меры социальной поддержки. Беда в том, что бюджет Курганской области очень ограничен, и ситуация с потребкорзиной приведет еще к большему напряжению", - добавил сенатор.

По его словам, пока федеральное правительство не поменяет систему формирования региональных бюджетов, регионы будут в долгах.

"Это я имею в виду Курганскую область. А это уже порождает большие проблемы с теми же инвестициями, ростом зарплаты и созданием новых рабочих мест", - отметил Сергей Лисовский.