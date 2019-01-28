Лисовский призвал просчитать возможности бюджетов при росте стоимости потребкорзины

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Курганская область Центральный ФО Уральский ФО В России

Лисовский призвал просчитать возможности бюджетов при росте стоимости потребкорзины

Член Совета Федерации от Курганской областной думы Сергей Лисовский считает, что Росстат формирует потребительскую корзину исходя не из реальных потребностей населения, а исходя из возможностей бюджета.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в потребительскую корзину россиян предложили добавить больше рыбы, мяса, яиц и творога. Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы - на 16%, творога и яиц - на 14%, птицы - на 11%. Если предложения организации будут приняты Минтрудом, то продуктовый минимум может подорожать на 30%, отмечают эксперты. По их словам, специалисты хотят увеличить объемы самых дорогостоящих товаров.

Лисовский отметил, что современная потребительская корзина не соответствует реалиям.

"Росстату, по сути, особенно после того, как он стал подчиняться Минэкономразвития, диктуют ту цифру, к которой надо подгонять потребительскую корзину. Потребкорзина, которую дает Росстат, не соответствует реалиям. Даже реалиям санитарных норм. Я уже не говорю о реальном потреблении и предпочтении наших граждан", - сообщил Накануне.RU Сергей Лисовский.

"Я понимаю, что у нашего бюджета ограниченные возможности. Это не только Курганская область - и бюджет всей страны. У нас все меры должны быть пересчитаны - это и меры социальной поддержки. Беда в том, что бюджет Курганской области очень ограничен, и ситуация с потребкорзиной приведет еще к большему напряжению", - добавил сенатор.

По его словам, пока федеральное правительство не поменяет систему формирования региональных бюджетов, регионы будут в долгах.

"Это я имею в виду Курганскую область. А это уже порождает большие проблемы с теми же инвестициями, ростом зарплаты и созданием новых рабочих мест", - отметил Сергей Лисовский.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лисовский призвал просчитать возможности бюджетов при росте стоимости потребкорзины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Лисовский, потребительская корзина, Росстат, сенатор, бюджет, Зауралье, продукты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 258

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети