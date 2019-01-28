Первый заместитель губернатора надеется на "здравый смысл" мэрии Екатеринбурга в истории с маршрутом №024

Вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на сегодняшней встрече с журналистами заявил, что в истории с автобусным маршрутом №024 "должен возобладать здравый смысл", передает корреспондент Накануне.RU.

"Насколько я знаю, по 024-й маршрутке администрация уже отреагировала на ситуацию, - сказал Орлов. - Надеюсь, что здравый смысл возобладает. Возможно, будет введен сквозной проездной маршрут".

По его словам, при проведении любой реформы могут быть недовольные, и "все должно быть сделано с учетом мнения жителей города, чтобы им было удобно добираться до работы - с минимумом пересадок".