28 Января 2019
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Общество Свердловская область

Первый заместитель губернатора надеется на "здравый смысл" мэрии Екатеринбурга в истории с маршрутом №024

Вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на сегодняшней встрече с журналистами заявил, что в истории с автобусным маршрутом №024 "должен возобладать здравый смысл", передает корреспондент Накануне.RU.

"Насколько я знаю, по 024-й маршрутке администрация уже отреагировала на ситуацию, - сказал Орлов. - Надеюсь, что здравый смысл возобладает. Возможно, будет введен сквозной проездной маршрут".

По его словам, при проведении любой реформы могут быть недовольные, и "все должно быть сделано с учетом мнения жителей города, чтобы им было удобно добираться до работы - с минимумом пересадок".

Алексей Орлов, пресс-конференция(2019)|Фото: Накануне.RU

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Первый заместитель губернатора надеется на "здравый смысл" мэрии Екатеринбурга в истории с маршрутом №024

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Теги: Орлов, маршрут 024, Екатеринбург



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