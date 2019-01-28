28 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Курской области пассажирский поезд столкнулся с трактором

В Курской области пассажирский поезд столкнулся с трактором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЮВЖД.

ДТП произошло в 12.40 мск на регулируемом переезде на перегоне "Солнцево-Сараевка". Нарушив правила дорожного движения, водитель трактора выехал перед поездом, следовавшим по маршруту "Москва-Белгород".

"Машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Водитель трактора госпитализирован", - говорится в сообщении.

В 13.35 поезд возобновил движение, схода состава не произошло, никто из пассажиров и сотрудников поезда не пострадал.

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В Курской области пассажирский поезд столкнулся с трактором

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Теги: поезд, Курская область, столкновение, ДТП, трактор



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