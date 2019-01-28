Избивший Dj Smash политик прибыл в колонию

Бывший депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев прибыл в колонию-поселение в Оханском районе, где ему предстоит провести два года за нападение на Dj Smash, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он приехал в колонию-поселение №39, что в деревне Мерзляки, сообщает "Коммерсант-Прикамье". Ранее второй участник драки с музыкантом, промоутер Сергей Ванкевич, прибыл в колонию-поселение №8 в Соликамске.

Напомним, за нападение на музыканта Телепневу и Ванкевичу дали по два года колонии-поселения. Позже наказание Телепневу ужесточили – за драку со студентом он получил новый срок. По совокупности ему дали два года два месяца поселения. Позже он обжаловал второй приговор, однако вердикт остался в силе. Из-за того, что бывший депутат прибыл в колонию, он пропустит рассмотрение в столице иска к Тимати, который Телепнев подал, оскорбившись тем, как Юнусов прокомментировал нападение на Dj Smash.