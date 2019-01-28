Свердловского министра экономики могут выбрать на конкурсной основе

На замещение вакантной должности министра экономики Свердловской области, освободившееся с уходом Александра Ковальчика на пост первого вице мэра Екатеринбурга, может быть объявлен конкурс, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-губернатор региона Алексей Орлов.

"Кто придёт на смену Ковальчику - решать, естественно, губернатору, это его прерогатива, - констатировал Орлов. - Но не исключено, что губернатор также примет решение заместить эту должность по результатам конкурса".

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил экс-министра экономики Свердловской области Александра Ковальчика своим первым заместителем.

Напомним, что Александра Ковальчика обвиняли в растрате средств МУП "Водоканал" в Екатеринбурге. В 2015 году Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор ввиду "отсутствия состава преступления". Ковальчика обвиняли по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата". Ущерб от действий гендиректора МУП "Водоканал" оценивали в 21 млн руб. В ходе судебного процесса гособвинение запросило для чиновника условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс.руб.