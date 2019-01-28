В палатке под Екатеринбургом нашли мертвых рыбаков – мужчину и его сыновей

В городе Заречный в 50 км от Екатеринбурга погибла семья рыбаков. Следственный комитет организовал доследственную проверку по этому факту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным СК, тела мужчины и троих его сыновей были найдены в палатке.

"При внешнем осмотре признаков криминальной смерти нет, тела направлены на вскрытие, чтобы установить давность и точную причину смерти", - добавили в ведомстве.

Предварительной причиной смерти рыбаков следователи называют отравление угарным газом – вероятно, образовавшимся во время использования газовой горелки.