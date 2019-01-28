28 Января 2019
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Населению готовят новое пенсионное одурачивание

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Политика Сибирский ФО

На митинг в Новосибирске вышли протестующие в жёлтых жилетах

26 января в сквере на ул. Орджоникидзе состоялся согласованный митинг, посвященный протесту против повышения пенсионного возраста, НДС и цен на бензин, прошел в сквере на улице Орджоникидзе 26 января. Организаторами выступило движение "Пенсионеры за достойную жизнь", поддержал их акцию новосибирский обком КПРФ. В мероприятии приняла участие коалиция из 14 партий и общественных организаций. Митинг собрал несколько десятков человек. Важной приметой времени становятся жёлтые жилеты.

"Мы говорили и говорим, что будем выступать и в дальнейшем против закона о "Пенсионной реформе" ,который касается всех жителей России. Две ключевые темы которые дополняли пресловутую реформу- это неконтролируемый рост цен на ГСМ и повышение НДС на 2%. Похвальна реакция французов на повышение роста цен на топливо, они смогли объединить всех неравнодушных граждан, добавить новый элемент в протест, который получил название "Желтые жилеты". На наш митинг пришло много людей в этих жилетах ассоциируя себя с французскими протестующими" - рассказал Накануне.RU руководитель комиссии новосибирского обкома КПРФ по протестным действиям Кирилл Щербаков.

По его словам, жилеты - это добровольная инициатива граждан, в них приходили как члены КПРФ, так и не состоящие в партии активисты.

Митинг с жёлтыми жилетами 26.01.19(2019)|Фото: vk.com/КириллЩербаков

Митинг для коалиции был первым, "разогревающим". "Скоро люди получат новые квитанции по плате за вывоз мусора, увидят размер квартплаты за январь. В совокупности все это в ближайшее время вызовет массовые протесты", - считает коммунист.

Напомним, в жёлтых жилетах в знак протеста намерены выйти уральцы, несогласные с "мусорной реформой".

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На митинг в Новосибирске вышли протестующие в жёлтых жилетах

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Теги: жёлтые жилеты, Кирилл Щербаков



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