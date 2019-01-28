На ямальцах никак не скажется закрытие СПИД-лаборатории

В Салехарде все исследования по определению ВИЧ-инфекций, вирусных гепатитов, гормонов, онкомаркеров будут проводиться в прежнем режиме, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление сделал главврач ГБУЗ "СОКБ" Андрей Лукинов. По его словам, в салехардской окружной больнице проводится реорганизация лабораторного отделения, во время которой будут объединены клинико-диагностический отдел и отдел диагностики ВИЧ-инфекций, которые входят в состав отделения.

Под сокращение попали четыре специалиста, это связано с тем, что современное оборудование больницы позволяет выполнять те же процедуры с привлечением меньшего числа персонала.

Сотрудникам будет предложена работа в других отделениях или на других должностях. На пациентах реорганизация никак не скажется.

"Пациенты также будут проходить обследование в Салехарде. Качество услуг останется на прежнем уровне", - заявил главврач окружной больницы.

Напомним, в конце прошлого года было объявлено об оптимизации системы здравоохранения в регионе - планировалось сократить около 300 ставок медработников. Из них 20 ставок - в Салехардской окружной клинической больнице, в том числе девять вакантных ставок.

Разобраться в ситуации с оптимизацией медучреждений Ямала ранее требовал полпред президента Николай Цуканов. Власти Ямала в свою очередь заявляли, что абсолютное большинство сокращаемых ставок не относятся к медицинскому персоналу.