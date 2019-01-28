28 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

Создана подавляющая звук храпа подушка

Американские учение из Университета Северного Иллинойса разработали подушку, которая способна подавлять звуки храпа спящего рядом человека.

Изобретение состоит из акустической системы с динамиками, трех микрофонов и звуковых фильтров.

Принцип действия системы заключается в том, чтобы подавить звуковые волны храпа сгенерированными волнами той же амплитуды, но противоположной фазы, сообщают "Известия".

Ранее группа ученых под руководством доктора Майло Пьюэна из Цюрихского университета доказала, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду помогает избавиться от храпа и способствует комфортному сну.

По версии исследователей, это объясняется тем, что игра на диджериду значительно укрепляет верхние дыхательные пути. За свое открытие ученые получили Шнобелевскую премию мира в 2017 году.

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Создана подавляющая звук храпа подушка

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Теги: подушка, храп



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