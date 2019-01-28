"Люди не понимают, зачем платить". Свердловские чиновники проведут разъяснительную работу насчет "мусорной реформы"

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов считает, что в регионе надо активнее проводить разъяснительную работу с населением из-за введения новой схемы обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

Во время сегодняшней встречи с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, как власти готовятся к общероссийским акциям протеста в связи с началом "мусорной реформы", намеченным, в том числе, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, вице-губернатор заявил, что на этой неделе запланирована большая пресс-конференция министра ЖКХ Николая Смирнова, на которой тот в очередной раз даст соответствующие разъяснения.

"Свердловская область, наверное, самая подготовленная из всех субъектов РФ, потому что проведены конкурсы, выбраны региональные операторы, утверждены тарифы, чего не сделано во многих регионах, - сказал Орлов. - Есть полное понимание по логистике, утверждена схема обращения с ТБО, транспортная схема".

Вместе с тем, первый вице-губернатор отметил, что власть намерена внимательно отслеживать обратную реакцию со стороны населения, чьё негативное настроение, по его мнению, "от недостатка информации, когда увидели новый вид коммунальной услуги "вывоз ТБО" в квитанции, особенно по частному сектору, где никто никогда не платил за утилизацию, а человек всё-таки образует отходы".

Первый заместитель главы региона считает, что люди должны понимать весь процесс сбора и утилизации мусора, чтобы у них не возникал вопрос "зачем платить?"

"Мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Недавно жители Екатеринбурга начали получать первые квитанции с новыми тарифами на вывоз мусора. Квитанцию Накануне.RU показала жительница Чкаловского района и добавила, что возмущена расценками. В графе сказано, что за троих человек, которые прописаны в квартире, надо отдать 446 руб.