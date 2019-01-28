От регистрации гаджетов - к продаже персональных данных. Новую инициативу власти назвали опасной

Свободный оборот так называемых "деперсонализированных" пользовательских данных предлагает узаконить Фонд развития интернет-инициатив. Организация готовит поправки в закон об информации, который в нынешней редакции не определяет, кому принадлежат персональные данные. Это приводит к тому, что операторы данных продают их без ведома субъекта.

Авторы инициативы предлагают узаконить процесс, разрешив гражданам зарабатывать на продаже собственных данных бизнесу – банкам, операторам связи и прочим агрегаторам. Дополнительный ежегодный доход в 15-60 тыс. руб. сподвигнет россиян на регистрацию в качестве самозанятых, а бюджет получит дополнительные миллиарды с их налогов и налогов юридических лиц, покупающих данные, уверены авторы законопроекта. Эксперт счел ожидания завышенными, а депутат Госдумы и вовсе назвал предложение "сумасшествием".

Фонд развития интернет-инициатив предлагает ввести термин "деперсонализированные данные" и обеспечить их свободное обращение на рынке.

"Граждане смогут предлагать бизнесу свои данные с определенной целью и сроками за вознаграждение в различных формах. Бизнес сможет покупать данные, если гражданин даст согласие на их обработку, и отчислять в его пользу процент от сделки. При этом граждане могут не давать согласия на обработку данных, чтобы исключить их из оборота", - описывает суть законопроекта газета "Коммерсант".

В ФРИИ подчеркивают, что "деперсонализированные данные" в отличие от обезличенных полностью утрачивают связь с субъектом и его нельзя идентифицировать даже при наличии дополнительных сведений.

Граждане и без изменения законодательства вправе распоряжаться своими данными, в том числе и продавать их, подчеркнул директор центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. Однако стоимость данных обычных граждан не может достигать озвученных фондом 15-60 тыс. руб. в год.

"Если мы поговорим про данные президента, премьера и других важных людей, то они могут стоить не только 60 тыс. руб. в год, но и гораздо больше. Если мы говорим про обычных граждан, то их данные и близко столько не стоят. Поэтому гипотеза о том, что коммерциализация данных приведет к тому, что с дополнительного оборота граждан можно будет брать какие-нибудь налоги, это просто фантазии. Тут интересно было бы интересно ознакомиться с расчетами, которыми сопровождается законопроект. Пока что озвученная сумма в 15-60 тыс. руб. больше похожа на PR, нежели на серьезную аналитику. Данные столько не стоят", - поделился своим мнением с Накануне.RU Михаил Брауде-Золотарев.

Неизвестно, чьим интересам отвечает законопроект о свободной продаже данных, отметил эксперт.

"Если данные, которые сейчас недоступны, попадают в оборот, бизнес получает определенное преимущество, и его эффективность может возрасти. Я бы не стал возражать против того, что пускать данные в хозяйственный оборот с ведома и разрешения граждан. Но важно, что граждане должны сохранить контроль за этими данными. Непонятно, какое отношение к этому имеет государство. Если я заключаю соглашение с Facebook, и в обмен на сервис, который он мне предлагает, предоставляю свои данные, то это наши с ним отношения, и я не очень понимаю, где здесь предмет госрегулирования. Мне кажется, это общекультурная тенденция, что государство пытается включиться во все большее число общественных процессов. Но это ошибка, это ни к чему хорошему не приведет", - заключил директор центра IТ-исследований и экспертизы РАНХиГС.

Члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николая Езерского возмутила инициатива фонда.

"Или я сумасшедший или люди, которые на это пойдут, сумасшедшие. Что значит продать свои данные? Что это значит, я продам свои данные какому-то бизнесу, а для чего? Как правило, благих целей там не бывает. Я близко на дух такие вещи не признаю и буду всячески против этого, хватит уже с этими персонифицированными данными, непонятными целями и идеями. Мы и так уже далеко зашли", - сообщил Накануне.RU Николай Езерский.

Напомним, что на днях Совет Федерации предложил ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Ожидается, что регистрация гаджетов поможет решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов, а также идентифицировать устройства, использующиеся террористами.

Эту меру Николай Езерский считает лишней и вредной.

"Мне кажется, все, что нужно было в рамках законодательного обеспечения безопасности, давно уже установлено. Все остальное - уже перебор. То, что Совет Федерации пытался, пытается и будет пытаться внести, я думаю, в лице нашей фракции это не найдет никакой поддержки", - подчеркнул депутат.