В Нижнем Тагиле утвердили список объектов для благоустройства в 2019 году

В Нижнем Тагиле утвержден перечень объектов для благоустройства в 2019 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в список вошли пять дворов и две общественные территории. Речь идет о дворах по улицам Вязовская, 37 - Циолковского, 14/35, улицам Газетная, 41 - Первомайская, 31, Красных Зорь, 1, 3, 5 и Нижняя Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, а также объединенной площадке по проспекту Ленина, 52, 54, 58, 60 - Октябрьской революции, 27, 29, улице Карла Маркса, 54, 56, 60, 62, 64 и Мира, 22, 24, 26.

Также в числе общественных пространств, которые будут реконструированы в рамках программы по формированию комфортной городской среды - сквер "Пионерский" по улице Ильича и "Центр семейного отдыха" в ТОС "Пограничный".

Как уточнили в мэрии, на реализацию этих проектов в текущем году из областного бюджета выделены субсидии в размере более 217 млн руб. Специалистам "Тагилгражданпроекта" уже поручено актуализировать проектно-сметную документацию объектов, а "Службе заказчика городского хозяйства" - до конца апреля провести конкурс на определение подрядной организации.