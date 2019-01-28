Минтруд обещает, что к 2024 году россияне будут жить не менее 85 лет

В 2023-2024 гг. ожидается возобновление роста численности населения России. Об этом сообщила 24 января пресс-служба Министерства труда и социального развития.

Там подчеркнули, что "вопросы повышения рождаемости и снижения смертности находятся в числе приоритетных задач для Правительства России", причем возобновление естественного прироста населения в ведомстве ожидают "за счет снижения смертности и стабилизации рождаемости", т.е. без учета миграции.

Минтруд считает, что основные резервы для улучшения демографической динамики находятся в области снижения смертности, а также повышения качества здравоохранения.

Это заявление ведомства нетрудно подвергнуть проверке, поскольку демографические расчеты на несколько лет вперед достаточно точны. К 2024 году, как записано в президентском указе, планируется повысить рождаемость до 1,7 ребенка на женщину. Это соответствует около 1,5 млн рождений ежегодно, т.е. меньше, чем сейчас, за счет снижения численности женщин репродуктивного возраста. Отметим, что в 2018 году в России родились около 1,6 млн детей.

При такой рождаемости для обеспечения естественного прироста необходимо, чтобы относительная смертность во всех возрастах, как показывают расчеты, снизилась по меньшей мере на треть. На столько же она снизилась по сравнению с началом 2000-х, и в этот период ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась на 13 лет. Таким образом, Минтруд косвенно пообещал, что к 2024 году она вырастет еще примерно на 13 лет и превысит 85 лет. Только так можно толковать ожидание ведомства, что за счет снижения смертности удастся выйти на естественный прирост населения.

Это вызывает обоснованные сомнения в компетентности чиновников, ожидающих естественного прироста населения при крайне низкой рождаемости, которую планируется только стабилизировать. Напомним, для воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен быть на уровне 2,1 детей на женщину, т.е. примерно на 30% выше нынешнего уровня.

Врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин считает, что "такого рода негативные явления, как убыль населения, да еще в мирное время, являются серьезным основанием для коррекции государственной политики по целому ряду сфер".

"Последовательное уменьшение численности россиян уже в ближайшем будущем может привести к катастрофическим экономическим и политическим последствиям", - цитирует Шумихина "Регнум".

Как ранее сообщало Накануне.RU, население России сократилось впервые за 10 лет.