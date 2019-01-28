В Екатеринбурге пайщики долгостроя "Бухта Квинс" получили ключи от квартир

Бард и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков заявил, что пайщики проблемного долгостроя "Бухта Квинс" получили ключи от своих квартир. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU

По словам Новикова, акт передачи квартир между ООО "ЭлитСтрой" и ПЖСК "Бухта Квинс" был подписан еще на прошлой неделе, 22 января. Люди получили долгожданные ключи от квартир вместе с соответствующими документами.

"Для кого-то это, видимо – катастрофа. Передача квартир означает прекращение псевдомитингов и клеветы в отношении безвинных людей и в мой адрес лично", - пишет шансонье.

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато еще в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

Отметим, что по этому делу также недавно осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. Кроме того, "уголовка" грозит и председателю ПЖСК "Бухта Квинс" Зиле Булатовой.

Сам Новиков еще с начала 2018 года неоднократно заявлял, что дома "Бухты Квинс" достроены и готовы к сдаче.