В одной из школ Петербурга проводится проверка после обнаружения тараканов

В одной из школ Санкт-Петербурга проводится проверка после сообщений об обнаружении тараканов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Красносельского района организовала проверку в связи с информацией в СМИ об обнаружении насекомых в школе №291. Прокуратура проверит соблюдение требований федерального, в том числе, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований по результатам проверки.

На контроле ситуацию держит петербургское управление Роспотребнадзора. Ранее в соцсетях и СМИ появились кадры из школы, где насекомые зафиксированы на полу, а также в еде.