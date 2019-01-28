28 Января 2019
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Полиция "прессует" активистов в Москве, решивших поддержать Мадуро

В Москве у посольства Венесуэлы состоялся пикет в поддержку законных властей этой страны, собравший представителей различных левых сил.

Выразить солидарность с президентом Николасом Мадуро пришли депутаты ГД РФ Валерий Рашкин и Денис Парфёнов. Последний отметил, что "теперь любой поддерживаемый американцами самозванец может объявить себя президентом, затем тут же последует признание его якобы легитимным правителем со стороны США и их сателлитов".

Пикет в поддержку Мадуро 28.01.19(2019)|Фото: kprf.ru

Участники пикета в соцсетях сообщают, что проведению митинга препятствует полиция. На данный момент никто не задержан, однако правоохранители проводят "неприятные" беседы с собравшимися.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о 400 бойцах российских ЧВК якобы направленных в Венесуэлу для охраны президента Мадуро.

Напомним, 22 января на пикете за сохранение Курил в составе РФ правоохранители задержали 11 человек.

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Полиция "прессует" активистов в Москве, решивших поддержать Мадуро

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Теги: Госдума, КПРФ, Мадуро, Венесуэла, пикет, Денис Парфёнов



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