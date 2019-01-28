Песков призвал не реагировать на "утки" о российской охране Мадуро

В Кремле назвали "уткой" сообщения о том, что Россия якобы обеспечила охраной президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта информация "из области конспирологии", передает RT. "Здесь просто не нужно реагировать на утки", - отметил он.

Также ранее появлялись сообщения о том, что самолет специального летного отряда "Россия" якобы совершил полет в Южную Америку. Пресс-секретарь заявил, что в Кремле подобной информацией не располагают.

Ранее Песков заявил, что сообщения о нахождении в Венесуэле российских военных не соответствуют действительности.

Напомним, агентство Reuters сообщило, что военные из частной армии приехали в Венесуэлу через Кубу. По данным источников агентства, число военных может достигать 400. Reuters предполагает, что речь может идти о ЧВК Вагнера, которая ранее упоминалась в связи с конфликтами на Украине и Сирии.