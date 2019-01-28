Обвиняемый в угоне самолёта югорчанин обжаловал арест

Назначена дата обжалования ареста сургутянна, обвиняемого в угоне самолёта "Аэрофлота", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ханты-Мансийского окружного суда.

Заседание начнётся в 14.30 30 января.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву во второй половине дня 22 января. После взлёта один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Командир решил развернуть самолёт и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом.