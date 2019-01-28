28 Января 2019
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Экономика Свердловская область

Екатеринбург - в топе городов-площадок для экономических дискуссий

Выставка "Иннопром" и Саммит индустриализации в 2019 году, проведение которых намечено в Екатеринбурге, привлекут на Средний Урал десятки тысяч гостей, передает корреспондент Накануне.RU.

На пресс-конференции, которая в эти минуты проходит с Доме журналистов, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов напомнил, что выставка "Иннопром-2019" станет десятой по счёту, 90% площадей уже зарезервированы за участниками, которые планируют своё присутствие заранее - за два-три года, бронируя места.

Алексей Орлов, пресс-конференция(2019)|Фото: Накануне.RU

"Планируется, что участников будет не меньше, чем в прошлом году, когда выставку посетили около 55 тысяч человек", - отметил Орлов, подчеркнув, что со строительством Конгресс-холла удастся принять намного больше гостей.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Турция станет страной-партнером юбилейной, десятой международной промышленной выставки "Иннопром-2019". Она пройдет в уральской столице с 8 по 11 июля 2019 года, ее тема звучит как "Цифровое производство: интегрированные решения".

Вторым крупным мероприятием, по его словам, станет Саммит индустриализации, куда, вероятно, прибудут первые лица государства, в том числе Президент России.

Алексей Орлов, пресс-конференция(2019)|Фото: Накануне.RU

"Это огромная ответственность - принимать такие мероприятия", - сказал первый вице-губернатор, поставив Екатеринбург в один ряд с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Владивостоком как город, которому федеральное руководство страны отдаёт предпочтение как площадкам для серьёзных экономических дискуссий.

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Екатеринбург - в топе городов-площадок для экономических дискуссий

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Теги: екатеринбург, экономические дискуссии, нннопром, саммит



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