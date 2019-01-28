"Через пять минут не будет заказа - все на выход". В Кургане охранники ТРЦ "ГиперСити" выгоняют подростков с фуд-корта

В торговом центре "ГиперСити" в Кургане охрана выгнала толпу подростков с фуд-корта на втором этаже. Это произошло 28 января около 16.00.

Как сообщила Накануне.RU очевидец событий, две группы молодых людей лет 13-15 пришли в ТРЦ, поднялись на второй этаж, уселись за столики и стали общаться между собой.

"Они не матерились, не кричали, общественный порядок не нарушали. Просто сидели и общались между собой, кто-то в телефоне копался, кто-то шутил. За одним столом сидело где-то человек 8 ребят, и за другим человек 10. Внезапно к ним подошел охранник и громко начал требовать, чтобы подростки покинули зону фуд-корта", - сообщила очевидец.

Молодые люди спросили у охранника, почему им нельзя сидеть и просто общаться. На это охранник заявил:

"Через пять минут не будет заказа - все на выход".

В завершении фразу охранник сильно ударил руками по столу, где сидели несовершеннолетние. Одна из девочек испугалась и заревела.

"После этого подростки стали по карманам собирать мелочь, наскребли на стакан газировки, один из парней отправился покупать", - рассказала собеседница Накануне.RU.

"Почему такое отношение? Дети просто не могут посидеть на фуд-корте? Им обязательно нужно что-то заказывать? А если у них нет денег? В следующий раз они просто не придут, родителям расскажут про такое хамское поведение, родители тоже в этот ТРЦ не пойдут. Я поняла бы еще, если бы дети вели себя как-то неподобающе, хулиганили, а они ведь просто сидели", - добавила очевидец.

Накануне.RU направило запрос руководству торгового центра с просьбой прокомментировать ситуацию.