28 Января 2019
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Экономика Свердловская область

На Среднем Урале рубль налоговых льгот даёт 15 рублей в виде инвестиций

Инвестиции в экономику Среднего Урала за прошлый год составилb 35 млрд руб., за этот же период в регионе создано три тысячи новых рабочих мест. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года в сфере промышленной и инвестиционной политики.

По словам Орлова, наиболее эффективным инструментом привлечения инвесторов стали налоговые послабления для хозяйствующих субъектов. В числе предприятий, с которыми работает региональная власть в этом направлении, вице-губернатор назвал НТМК, КУМЗ, ПНТЗ, "ВСМПО-Ависма".

Чиновник отметил, что 1 рубль предоставленных льгот позволяет привлечь до 15 рублей инвестиций.

Алексей Орлов, пресс-конференция(2019)|Фото: Накануне.RU

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На Среднем Урале рубль налоговых льгот даёт 15 рублей в виде инвестиций

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Теги: налоговые льготы, инвестиции, средний урал, Алексей Орлов



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