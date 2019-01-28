На Среднем Урале рубль налоговых льгот даёт 15 рублей в виде инвестиций

Инвестиции в экономику Среднего Урала за прошлый год составилb 35 млрд руб., за этот же период в регионе создано три тысячи новых рабочих мест. Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года в сфере промышленной и инвестиционной политики.