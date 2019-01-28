В аэропорту Екатеринбурга спецмашина бортового питания протаранила пассажирский "Боинг"

В Екатеринбурге специальная машина бортового питания столкнулась с самолетом в аэропорту Кольцово. Сейчас проводится проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, рано утром 27 января на стоянке воздушных судов произошло столкновение спецмашины бортового питания с "Боинг 737-800" авиакомпании "Россия", подготавливаемого к выполнению рейса "Екатеринбург - Шарджа". В результате произошло повреждение хвостовой части фюзеляжа самолета.

Пассажиров и членов экипажа в этот момент на борту не было. В тот же день все были отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Кроме этого, ЛО МВД России в Кольцово проводится доследственная проверка.