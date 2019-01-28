28 Января 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

Российский центр по обслуживанию ЗРК появился в Китае

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о том, что в Китае построен сервисный центр по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов. Также планируется создание центров по обслуживанию авиационной техники и двигателей.

Как передаёт "Интерфакс", Шугаев не уточнил, что взаиморасчёты будут осуществляться в национальных валютах. Портфель заказов КНР на российское оружие превышает 7 млрд долларов.

Напомним, покупка Китаем у России ЗРК С-400 и истребителей Су-35 привела к тому, что Соединённые Штаты ввели санкции против Минобороны КНР.

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Российский центр по обслуживанию ЗРК появился в Китае

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Теги: зенитно-ракетный комплекс, центр по обслуживанию ЗРК, Дмитрий Шугаев, С-400



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