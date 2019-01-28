Экс-председателя "Тагилбанка" отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения для бывшего председателя правления "Тагилбанка" Ларисы Пестовой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, женщину отправили под домашний арест до 9 марта 2019 года.

Как пишет агентство новостей "Между строк", уголовное дело возбудила полиция Нижнего Тагила, а женщину задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Свердловскую область.

Напомним, что Центральный банк РФ признал "Тагилбанк" банкротом, а в январе 2019 года 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми отклонили несколько апелляционных жалоб от акционеров и повторно признал банк банкротом.

Напомним, ранее Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тагилбанк". Основным акционером финансового учреждения выступает семья председателя совета директоров, экс-депутата палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области Алексея Чеканова (26,23% по данным Фокус.Контур), также среди акционеров есть ООО "Веркон-инвест" Ларисы Пестовой (19,8%). Долей в 9,95%, по данным Banki.ru, владеет ОАО "Евраз НТМК", входящее в группу "Евраз".