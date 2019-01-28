В Югре получить субсидию вместо земли смогут далеко не все многодетные

В Югре получить субсидию вместо земли смогут далеко не все многодетные. В редакцию Накануне.RU обратилась многодетная семья из Югры, которой положен земельный участок, очередь еще не подошла. Устав ждать, семейство обратилось к местным властям с просьбой предоставить другую меру поддержки - социальную выплату. Однако в администрации Пойковского городского поселения семье отказали, поскольку субсидии могут получить только те, кто встал на очередь до апреля 2016 года.

Как оказалось - это ограничение далеко не единственное и рассчитывать на получение денег вместо земли могут лишь единицы.

Поручение за три года устранить очередь многодетных семей на получение земельных участков, в том числе с помощью иных мер социальной поддержки, отдал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам пленарного заседания форума "Эффективная социальная политика: новые решения", которое состоялось в Санкт-Петербурге 25 марта 2016 года.

"Резолюция по многодетным" была принята 2 апреля 2016 года. И поэтому, субсидии будут выделяться всем, кто встал в очередь до 2 апреля 2016 года, сообщила корреспонденту Накануне.RU активистка Екатерина Потанина.

"Эта программа с альтернативными мерами поддержки многодетных семей работает до 2020 года. Если человек встал на очередь в мае, а не в апреле - он пролетает. Если кто-то не дай бог умрет, и многодетной семье перепадет наследство - они пролетают с программой, если покупают квартиру - тоже, если семья воспользовалась какой-то другой программой по улучшению жилищных условий, то с этой программы их также снимают", - сообщила активистка.

По ее словам, ранее в Нефтеюганском и Сургутском районах предлагали выдавать субсидии в сумме 300 тыс. руб. многодетным семьям вместо земельного участка. Но инициатива не прошла, потому что участок не является индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) и землей под ИЖС.

"То есть уже не совпадают пункты критериев, которые должны быть выполнены. Грубо говоря, многодетных "кидают конкретно" в этом плане. Только единицы могут получить субсидию, по причине сильных рамочных обстоятельств", - заявила Екатерина Потанина.

По словам общественницы, те, кто не могут рассчитывать на получение субсидий, остаются в очереди на землю, однако когда эта очередь подойдет неизвестно - поскольку только в Сургуте выделяют максимум около 40 участков в год, а число желающих уже превышает 2 тысячи.

Впрочем, саму субсидию общественница оценила, как скидывание населения в долговую яму - на размер пособия квартиру не купить, а значит придется брать ипотеку, что является непростым финансовым испытанием для многодетных семей.

Добавим, что Накануне.RU направило запрос властям Югры с просьбой прокомментировать условия получения субсидий.