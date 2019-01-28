В Югре получить субсидию вместо земли смогут далеко не все многодетные

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре получить субсидию вместо земли смогут далеко не все многодетные

В Югре получить субсидию вместо земли смогут далеко не все многодетные. В редакцию Накануне.RU обратилась многодетная семья из Югры, которой положен земельный участок, очередь еще не подошла. Устав ждать, семейство обратилось к местным властям с просьбой предоставить другую меру поддержки - социальную выплату. Однако в администрации Пойковского городского поселения семье отказали, поскольку субсидии могут получить только те, кто встал на очередь до апреля 2016 года.

Как оказалось - это ограничение далеко не единственное и рассчитывать на получение денег вместо земли могут лишь единицы.

Поручение за три года устранить очередь многодетных семей на получение земельных участков, в том числе с помощью иных мер социальной поддержки, отдал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам пленарного заседания форума "Эффективная социальная политика: новые решения", которое состоялось в Санкт-Петербурге 25 марта 2016 года.

"Резолюция по многодетным" была принята 2 апреля 2016 года. И поэтому, субсидии будут выделяться всем, кто встал в очередь до 2 апреля 2016 года, сообщила корреспонденту Накануне.RU активистка Екатерина Потанина.

"Эта программа с альтернативными мерами поддержки многодетных семей работает до 2020 года. Если человек встал на очередь в мае, а не в апреле - он пролетает. Если кто-то не дай бог умрет, и многодетной семье перепадет наследство - они пролетают с программой, если покупают квартиру - тоже, если семья воспользовалась какой-то другой программой по улучшению жилищных условий, то с этой программы их также снимают", - сообщила активистка.

По ее словам, ранее в Нефтеюганском и Сургутском районах предлагали выдавать субсидии в сумме 300 тыс. руб. многодетным семьям вместо земельного участка. Но инициатива не прошла, потому что участок не является индивидуальным жилищным строительством (ИЖС) и землей под ИЖС.

"То есть уже не совпадают пункты критериев, которые должны быть выполнены. Грубо говоря, многодетных "кидают конкретно" в этом плане. Только единицы могут получить субсидию, по причине сильных рамочных обстоятельств", - заявила Екатерина Потанина.

По словам общественницы, те, кто не могут рассчитывать на получение субсидий, остаются в очереди на землю, однако когда эта очередь подойдет неизвестно - поскольку только в Сургуте выделяют максимум около 40 участков в год, а число желающих уже превышает 2 тысячи.

Впрочем, саму субсидию общественница оценила, как скидывание населения в долговую яму - на размер пособия квартиру не купить, а значит придется брать ипотеку, что является непростым финансовым испытанием для многодетных семей.

Добавим, что Накануне.RU направило запрос властям Югры с просьбой прокомментировать условия получения субсидий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Югре получить субсидию вместо земли смогут далеко не все многодетные

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: многодетные, земля, субсидии, меры поддержки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.06.2016 07:54 Мск Многодетным югорчанам начнут выдавать пособия вместо земельных участков уже в этом году
Ранее 06.05.2016 15:27 Мск "Участков на всех не хватает": власти Югры предложили многодетным семьям пособия вместо земли

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 258

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети