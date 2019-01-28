28 Января 2019
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Политика Челябинская область

"Присутствует конфликт интересов". Кандидат на пост главы Челябинска потребовал отозвать шесть членов конкурсной комиссии

Лидер челябинского отделения партии "Яблоко", кандидат на пост главы города Ярослав Щербаков направил в конкурсную комиссию и губернатору Челябинской области обращение с требованием об отводе шести членов конкурсной комиссии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Вопросы у кандидата появились к шести членам конкурсной комиссии, которые являются членами партии "Единая Россия". Щербаков считает, что в данном случае присутствует конфликт интересов, поскольку три кандидата на пост главы города также являются представителями "ЕР".

"В данном случае, присутствует конфликт интересов, который будет влиять на беспристрастность и объективность при голосовании по выбору победителей", - подчеркнули в партии.

Как ранее сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы города пройдет 22 февраля. На пост градоначальника претендуют 16 человек. Нового главу города выберут 26 февраля на заседании городской думы.

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"Присутствует конфликт интересов". Кандидат на пост главы Челябинска потребовал отозвать шесть членов конкурсной комиссии

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Теги: конкурс, выборы главы, глава Челябинска, Ярослав Щербаков, конкурсная комиссия,



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