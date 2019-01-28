МВД: Боевиков ИГ массово перебрасывают к границе Таджикистана

Боевики террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) массово перебрасываются неизвестными вертолетами из Пакистана в Таджикистан.

Не исключена подготовка провокаций с "выдавливанием" беженцев в сторону России, заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

Он отметил, что приезжие из Таджикистана и Узбекистана требуют особого внимания, в связи с "идеологией, которую они сюда завозят", передает РИА Новости.

В конце 2017 года в ФСБ РФ заявляли, что террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, перегруппировываются и направляются за пределы Ближнего Востока. Основным центром сосредоточения бандитов становится Афганистан, провинции, граничащие с Таджикистаном и Туркменистаном.