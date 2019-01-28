Титов дал Маховикова. Прикамский бизнес получит нового "защитника"

Один из ключевых пермских чиновников Анатолий Маховиков вскоре получит новый пост. В феврале депутаты краевого парламента, с которыми Маховиков работает последние два года, рассмотрят его кандидатуру на должность регионального уполномоченного по правам предпринимателей. Для члена команды бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина пост станет первым после смены руководителя края повышением. Последние годы работы Маховикова не были отмечены конфликтами, благоприятный фон позволил ему пройти согласование в институт омбудсмена.

Работу Анатолия Маховикова в Пермском крае нельзя назвать бесконфликтной, его чаще других чиновников провожали то в отставку, то в тюрьму. В годы работы сити-менеджером Анатолий Маховиков столкнулся с противодействием городских депутатов, в публичную плоскость разлад вышел в 2013 г. Сам он в официальных комментариях не называл фамилий парламентариев, оказывающих на него "политическое давление", однако не было секретом, что чиновник вступил в клинч с городским тяжеловесом, депутатом и бизнесменом Владимиром Плотниковым. Тогда "выдавить" Маховикова с поста сити-менеджера не удалось, чиновник перешел на повышение в правительство, а затем в администрацию тогдашнего губернатора Виктора Басаргина.

Уже на этом посту работа в мэрии снова аукнулась Маховикову - Общероссийский народный фронт обратился в Следственный комитет с просьбой проверить законность аукционов, которые курировал Маховиков. "Расследование" о фактах коррупции главы администрации губернатора, опубликованное в местных СМИ, связали не столько с самим Маховиковым, сколько с его шефом, к тому моменту Басаргин отметился попыткой поставить своих людей у руля путинского движения в Прикамье.

Уголовного дела на Анатолия Маховикова по жалобе ОНФ заведено не было, а по предыдущим (Маховиков фигурировал в уголовных делах о неисполнении приговора суда о предоставлении пермякам жилья по договорам социального найма) обвинение ему так и не предъявили. Несмотря на это, его судьба с приходом Максима Решетникова, сменившего большую часть команды предшественника, оставалась под вопросом. Новый губернатор фактически понизил Маховикова, направив его в заксобрание, где бывший сити-менеджер Перми работает по сей день. Несмотря на бэкграунд, депутаты новым связным остались довольны. Спустя два года даже оппозиция положительно оценивает его работу с парламентом.

"Он хорошо играл свою роль – обеспечивать взаимодействие между депутатами и губернатором. Нередко возникали ситуации, когда были противоречия между правительством и депутатским корпусом, эти противоречия во многом благодаря деятельности Анатолия Юрьевича закрывались. Личное взаимодействие с ним по решению вопросов тоже было позитивным. Считаю, что он подходит на должность уполномоченного в силу собственного опыта и личных качеств: он долго работал в бизнесе, затем на посту сити-менеджера, возглавлял ПАИЖК – промежуточную структуру между бизнесом и госорганами. Он умеет вести диалог с различными силами, умеет находить компромисс", – поделился с Накануне.RU своим мнением депутат заксобрания Александр Григоренко.

Недовольные назначением Маховикова встречаются среди пермской элиты, представители которой в приватных разговорах прочат неприятности бизнесу. "Диалог с ними (предпринимателями, – прим.) Маховиков поставит "на экономические рельсы", под защитой омбудсмена окажутся избранные", – коротко прокомментировал Накануне.RU назначение Маховикова один из городских парламентариев.

Торгово-промышленной палате Пермского края только предстоит обсудить кандидатуру нового уполномоченного, 5 февраля состоится встреча актива ТПП с Анатолием Маховиковым. Правление Пермской ТПП уже провело заочное голосование и большинством голосов поддержало кандидатуру господина Маховикова, сообщил Накануне.RU президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов:

"Лично я знаю Анатолия Юрьевича довольно давно, с момента, как он возглавил Пермский областной ипотечный фонд жилищного кредитования. Поэтому могу сказать, что это человек, обладающий достаточными компетенциями в бизнесе. "Реальное погружение" в проблематику региона он прошел, работая в мэрии и апппарате губернатора Пермского края. Его работа на должности представителя губернатора в региональном заксобрании показала умение выстраивать диалог с депутатским корпусом".

Уполномоченный находится на передовой отношений бизнеса и власти. И, как правило, к нему идут не с положительными инициативами, а с фактами нарушения прав, уже при сложившемся конфликте. И здесь очень важной становится как раз способность находить компромиссные решения. "У нас есть разные способы разрешения конфликтов: суд, обращения в вышестоящие органы. Но все равно львиную долю вопросов надо решать "на месте". Для торгово-промышленной палаты фигура уполномоченного по защите прав предпринимателей является одной из ключевых. Мы хорошо работали с Беловым Вячеславом Артуровичем, думаю, будет выстроено взаимодействие и с новым руководителем", – сказал Жданов.