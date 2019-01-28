28 Января 2019
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Политика В России За рубежом

Абэ заявил о намерении ускорить переговоры с Россией о заключении мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова дал повод разговорам о сдаче Россией Курильских островов.

Выступая с программной речью на открытии сессии парламента, Абэ заявил о намерении ускорить процесс переговоров с Россией о заключении мирного договора на основе декларации 1956 года. Также он добавил, что разделяет убежденность президента РФ Владимира Путина о том, что нельзя оставлять нерешенным вопрос мира между двумя странами.

Синдзо Абэ, Владимир Путин(2019)|Фото: kremlin.ru

Заявление Абэ сделал после переговоров с Путиным в Москве 22 января. Между тем, оппозиционные эксперты продолжают настаивать на том, что Кремль уже договорился с Японией о передаче территорий, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Синдзо Абэ заявлял, что новый раунд консультаций глав МИД РФ и Японии по мирному договору состоится в феврале. Также известно, что в Москве проведут шествие и новый массовый митинг в защиту Южных Курил.

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Абэ заявил о намерении ускорить переговоры с Россией о заключении мирного договора

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Теги: Абэ, Россия, Япония, переговоры



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