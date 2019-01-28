Госжилстройнадзор будет контролировать вопросы начисления платы по "мусорной реформе" в Свердловской области

Департамент Госжилстройнадзора взял на особый контроль вопросы правильности начисления платежей за услугу по обращению с ТКО. Обращение в надзорный орган жители Свердловской области могут подать на официальном сайте департамента, предоставив копии платежных документов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В случае выявления нарушений, по каждому из них будет проведена проверка, и в адрес регионального оператора будет направлено требование о предоставлении соответствующего перерасчета", – добавили специалисты надзорного ведомства.

Они напомнили, что с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, все льготы, которые существуют по оплате ЖКУ, с 2019 года действуют и в отношении вывоза и утилизации ТКО. Чтобы получить соответствующие льготы, жителям области нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты населения по месту жительства.

Отметим, что 3 февраля пройдет всероссийская крупномасштабная акция протеста "Россия не помойка", где люди выступят против высоких тарифов на вывоз отходов. Присоединиться к акции уже готовы 24 региона, 53 населенных пункта, общее число участников зависит от согласования митингов властями городов. В Екатеринбурге митинг согласован - акция пройдет 3 февраля в 14.00 на Площади обороны.