Госжилстройнадзор будет контролировать вопросы начисления платы по "мусорной реформе" в Свердловской области

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Госжилстройнадзор будет контролировать вопросы начисления платы по "мусорной реформе" в Свердловской области

Департамент Госжилстройнадзора взял на особый контроль вопросы правильности начисления платежей за услугу по обращению с ТКО. Обращение в надзорный орган жители Свердловской области могут подать на официальном сайте департамента, предоставив копии платежных документов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В случае выявления нарушений, по каждому из них будет проведена проверка, и в адрес регионального оператора будет направлено требование о предоставлении соответствующего перерасчета", – добавили специалисты надзорного ведомства.

Они напомнили, что с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, все льготы, которые существуют по оплате ЖКУ, с 2019 года действуют и в отношении вывоза и утилизации ТКО. Чтобы получить соответствующие льготы, жителям области нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты населения по месту жительства.

Отметим, что 3 февраля пройдет всероссийская крупномасштабная акция протеста "Россия не помойка", где люди выступят против высоких тарифов на вывоз отходов. Присоединиться к акции уже готовы 24 региона, 53 населенных пункта, общее число участников зависит от согласования митингов властями городов. В Екатеринбурге митинг согласован - акция пройдет 3 февраля в 14.00 на Площади обороны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госжилстройнадзор будет контролировать вопросы начисления платы по "мусорной реформе" в Свердловской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госжилстройнадзор, мусорная реформа, ТКО, начисление платежей



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 253

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети