Винницкая полиция призвала власти не вмешиваться в дела Церкви

Полиция Винницкой области призвала местные власти не вмешиваться в церковные вопросы, которые не входят в сферу их полномочий. Об этом сообщает пресс-служба полиции в связи с многочисленными жалобами о нарушении права на свободу вероисповедания.

В полиции напоминают, что к полномочиям сельских, поселковых, городских советов не относится решение вопросов по организации деятельности религиозных общин.

"Решения об изменении подчиненности и внесении соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от числа членов религиозной общины (а не территориальной общины)... Поэтому все решения, которые принимают на собрании территориальной общины относительно религии, являются незаконными и не могут быть выполнены", - подчеркивает полиция.

Там отмечают, что такое вмешательство может повлечь за собой привлечение к уголовной ответственности. По всем жалобам будто бы проводятся проверки. Ранее НПО "Общественная правозащита" обратилась к главе Винницкой ОГА с просьбой обеспечить невмешательство местных властей в церковные дела.

Это первая официальная реакция украинской полиции на вмешательство властей в дела канонической УПЦ. До сих пор полиция никак и нигде не препятствовала захватам храмов, проявляя полное бездействие, в том числе в Винницкой области.