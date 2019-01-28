28 Января 2019
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Образование Ямало-Ненецкий АО

Прокуратура заставила директора ямальского колледжа, студенты которого пожаловались на еду с насекомыми, навести порядок в общежитии

Сотрудники прокуратуры встретились со студентами "Ямальского многопрофильного колледжа", которые пожаловались на то, что их кормят едой с насекомыми из потрескавшейся посуды. Проверка информации показала, что нарушения в работе учреждения есть, и касаются они не только еды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, жалобы на питание появились в одной из групп в соцсети. Например, Кирилл А. написал, что его "нередко кормили тухлой едой в битой, грязной посуде, давали гнилые фрукты в столовой ЯМК". Он заявил, что готов в суде ответить за свои слова. Алёна Г. отметила, что она и другие студенты "спрашивали, почему суп пахнет собакой, и получили ответ: "А вы что, пробовали собаку?". Чтобы знать, как пахнет собака, надо ее пробовать? Больше нам ничего не ответили".

Прокурорская проверка подтвердила слова студентов, а также показала, что комнаты в общежитии предоставляются из расчета менее 6 "квадратов" на одного человека. В некоторых из них, где должны были жить три человека, в момент проверки жили пять студентов. Кроме того, нарушены условия проживания: нет инвентаря для уборки, замков на дверях в местах общего пользования, душевых леек в ванных, на третьем этаже в нерабочем состоянии находилась газовая плита. Прокурор Салехарда внёс директору колледжа представление. Вскоре на дверях кабинок туалетов и душевых появились замки, а в ванных – душевые лейки,сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

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Прокуратура заставила директора ямальского колледжа, студенты которого пожаловались на еду с насекомыми, навести порядок в общежитии

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Теги: Ямальский многопрофильный колледж, плохая еда, битая посуда



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Ранее 21.01.2019 15:14 Мск Ямальским студентам пообещали "сломать пальцы" за отказ есть еду с насекомыми из потрескавшейся посуды

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