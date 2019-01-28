Путепровод в Воронеже, собирающий огромные пробки, расширят до шести полос

Путепровод, проходящий через железнодорожные пути на участке Воронеж-1 – Отрожка ЮВЖД, станет шестиполосным.

Проект получил положительное заключение Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Цель реконструкции - увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности движения в пределах транспортного узла на улице Ленина, по которой проходит ось трассы.

Проектом предусмотрено усиление опор путепровода, монтаж водоотводных устройств, ремонт существующих лестничных сходов, устройство технологической эстакады, переустройство существующих линий электроснабжения, расположенных вдоль железнодорожных путей.

Также будут установлены сертифицированное барьерное дорожное ограждение, дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.

После ремонта число полос для автотранспорта на путепроводе увеличится до шести, ширина каждой составит от 3,5 до 4 м. Расчетная скорость движения - 70 км в час.

Сейчас на путепроводе четыре полосы и две посередине занимают трамвайные рельсы. В часы пик на путепроводе собираются огромные пробки.

Ранее в столице Черноземья был запущен проект "Умный город". Воронеж стал первым российским городом, где совместно с Японией реализуется пилотная программа по улучшению городской среды. Одним из первых проектов стало внедрение системы управления дорожным движением Artemis, которую установила на Московском проспекте компания Kyosan Electric. По оценке японских специалистов, "умные светофоры" позволяют уменьшать время простоя на Московском проспекте на 28%.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поделился своим видением будущего для "Умного города". Он отметил, что в реализации проекта нужно определиться, что первично, исходя из стартовых возможностей города.

Мэр считает, что внедрение цифровых технологий среди ожиданий и потребностей людей стоит далеко не на первом месте, тогда как комфортная и безопасная городская среда - именно то, что требуется сейчас горожанам.