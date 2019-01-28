Путепровод в Воронеже, собирающий огромные пробки, расширят до шести полос

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России Воронежская область

Путепровод в Воронеже, собирающий огромные пробки, расширят до шести полос

Путепровод, проходящий через железнодорожные пути на участке Воронеж-1 – Отрожка ЮВЖД, станет шестиполосным.

Проект получил положительное заключение Саратовского филиала Главгосэкспертизы России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Цель реконструкции - увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности движения в пределах транспортного узла на улице Ленина, по которой проходит ось трассы.

Проектом предусмотрено усиление опор путепровода, монтаж водоотводных устройств, ремонт существующих лестничных сходов, устройство технологической эстакады, переустройство существующих линий электроснабжения, расположенных вдоль железнодорожных путей.

Также будут установлены сертифицированное барьерное дорожное ограждение, дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.

После ремонта число полос для автотранспорта на путепроводе увеличится до шести, ширина каждой составит от 3,5 до 4 м. Расчетная скорость движения - 70 км в час.

Сейчас на путепроводе четыре полосы и две посередине занимают трамвайные рельсы. В часы пик на путепроводе собираются огромные пробки.

Ранее в столице Черноземья был запущен проект "Умный город". Воронеж стал первым российским городом, где совместно с Японией реализуется пилотная программа по улучшению городской среды. Одним из первых проектов стало внедрение системы управления дорожным движением Artemis, которую установила на Московском проспекте компания Kyosan Electric. По оценке японских специалистов, "умные светофоры" позволяют уменьшать время простоя на Московском проспекте на 28%.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поделился своим видением будущего для "Умного города". Он отметил, что в реализации проекта нужно определиться, что первично, исходя из стартовых возможностей города.

Мэр считает, что внедрение цифровых технологий среди ожиданий и потребностей людей стоит далеко не на первом месте, тогда как комфортная и безопасная городская среда - именно то, что требуется сейчас горожанам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путепровод в Воронеже, собирающий огромные пробки, расширят до шести полос

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: воронеж, путепровод, улица ленина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 253

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети