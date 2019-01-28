Ýêñ-ñóïðóãà Ìàðàòà Áàøàðîâà ñîîáùèëà î ïðîïàæå ìóæà-áèçíåñìåíà

28 ßíâàðÿ 2019
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"SOS!!! Äðóçüÿ! Ó ìåíÿ ñëó÷èëîñü íåñ÷àñòüå! Ïðîïàë ìóæ! 26ãî ÿíâàðÿ, â ðàéíå 19-00, âûøåë íåíàäîëãî èç êàôå "Ðàèñà Çàõàðíà" (àäðåñ: óë Ìîæàéñêèé âàë, 6. ìåòðî Êåâñêàÿ) è íå âåðíóëñÿ. Ãäå-òî â ýòî æå âðåìÿ ÿ åãî ñëûøàëà ïîñëåäíèé ðàç. Òåëåôîí âûêëþ÷åí. ×åëîâåê ïðîïàë áåññëåäíî. Íè äîìà, íè íà ðàáîòå, íè ó äðóçåé íå ïîÿâëÿëñÿ. Ðîñò ïðèáëèçèòåëüíî 185. Áûë îäåò â ïîò¸ðòûé ñåðî-ãîëóáîé ñâèòåð â êîñè÷êó, ò¸ìíî ñèíèå äæèíñû, çàìøåâûå ò¸ìíî ñèíèå áîòèíêè. Ñâåðõó áûëà äóáë¸íêà òåìíî ñèíåãî öâåòà ñ ñåðåáðèñòûìè ëàöêàíàìè, áëåäíî ñèðåíåâûé øàðô (êàê íà âòîðîé ôîòî) è òàêàÿ æå øàïêà. Åçäèò íà ÷¸ðíîì äæèïå BMW 5. Åñëè êòî-òî çíàåò î åãî ìåñòîíàõîæäåíèè èëè ìîæåò âñïîìíèòü, êîãäà åãî âèäåë ïîñëåäíèé ðàç, ñîîáùèòå ïîæàëóéñòà! Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü öåííîé. Âåðþ â ìàãèþ Èíñòàãðàìà è íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé!" – ïèøåò Àðõàðîâà.

Àðõàðîâà ñòàëà èçâåñòíà áëàãîäàðÿ íåïðîäîëæèòåëüíîìó è ñêàíäàëüíîìó áðàêó ñ Ìàðàòîì Áàøàðîâûì. Ïîñëå íåñêîëüêèõ ýïèçîäîâ ðóêîïðèêëàäñòâà â íåòðåçâîì âèäå ñî ñòîðîíû àêòåðà Åêàòåðèíà ïîäàëà íà ðàçâîä.

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