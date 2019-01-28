Под Горловку прибыла украинская комиссия для оценки готовности к химической диверсии

Под Горловку прибыла комиссия украинской службы радиационной, химической и биологической защиты штаба группы "Север", заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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Он сообщил, что комиссия проверяет готовность подразделений ВСУ к выполнению задач в условиях химического заражения местности. В целом она выявила неготовность к выполнению задач в условиях техногенных катастроф.

О намерении Киева осуществить химическую диверсию ДНР неоднократно заявляла в конце 2018 года. Сообщалось о планах осуществить диверсию на химическом гиганте "Стирол".