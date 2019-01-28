Дело бывшего председателя совета директоров банка "Клиентский" направлено в суд

28 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

Дело бывшего председателя совета директоров банка "Клиентский" направлено в суд

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров АО Банк "Клиентский" Александра Кленовского. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, его обвиняют в растрате и преступной легализации денежных средств.
Читайте также:

Как показало расследование, в 2014 году Кленовский с председателем правления банка Андреем Лопатовым, заместителем председателя правления Ильей Волосевичем и другими неустановленными сотрудниками похитили деньги учреждения в сумме более 100 млн руб. Следователи выяснили, что сделано это было путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций ООО "Сантек" и ООО "Простаринжиниринг".

Похищенным злоумышленники распорядились по собственному усмотрению, а для придания махинациям видимости законности обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физлицами, которую затем изъяли из документооборота банка.

Сейчас уголовное дело Кленовского направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело Лопатова и Волосевича, скрывшихся от органов следствия, выделено в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск.

Как уточнила Светлана Петренко, в числе потерпевших от действий злоумышленников – супруга Народного артиста СССР Олега Табакова Марина Зудина.

Напомним, ранее следствием были приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дело бывшего председателя совета директоров банка "Клиентский" направлено в суд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: банк Клиентский, дело, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2017 12:31 Мск СКР наложил арест на имущество бывшего руководства банка "Клиентский" за хищение 1 млрд рублей

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 233

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети