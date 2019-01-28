Дело бывшего председателя совета директоров банка "Клиентский" направлено в суд

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров АО Банк "Клиентский" Александра Кленовского. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, его обвиняют в растрате и преступной легализации денежных средств.

Как показало расследование, в 2014 году Кленовский с председателем правления банка Андреем Лопатовым, заместителем председателя правления Ильей Волосевичем и другими неустановленными сотрудниками похитили деньги учреждения в сумме более 100 млн руб. Следователи выяснили, что сделано это было путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций ООО "Сантек" и ООО "Простаринжиниринг".

Похищенным злоумышленники распорядились по собственному усмотрению, а для придания махинациям видимости законности обеспечили подготовку документации о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физлицами, которую затем изъяли из документооборота банка.

Сейчас уголовное дело Кленовского направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело Лопатова и Волосевича, скрывшихся от органов следствия, выделено в отдельное производство. Они объявлены в международный розыск.

Как уточнила Светлана Петренко, в числе потерпевших от действий злоумышленников – супруга Народного артиста СССР Олега Табакова Марина Зудина.

Напомним, ранее следствием были приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых.