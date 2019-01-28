Бывший начальник "Дальспецстроя" обнаружен мертвым в Москве

В Москве обнаружен мертвым экс-глава "Дальспецстроя" Дмитрий Савин, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, его тело обнаружил сын в доме на Привольной улице на юго-востоке города.

Рассматриваются все версии инцидент, в том числе самоубийство. Рядом с Савиным было найдено ружье, зарегистрированное на его имя.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в марте 2015 года начальник строительства космодрома Восточный, руководитель ФГУП "Дальспецстрой" Дмитрий Савин написал заявление об увольнении по собственному желанию.