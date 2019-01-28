28 Января 2019
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Общество Центральный ФО

Бывший начальник "Дальспецстроя" обнаружен мертвым в Москве

В Москве обнаружен мертвым экс-глава "Дальспецстроя" Дмитрий Савин, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, его тело обнаружил сын в доме на Привольной улице на юго-востоке города.

Рассматриваются все версии инцидент, в том числе самоубийство. Рядом с Савиным было найдено ружье, зарегистрированное на его имя.

Напомним, как сообщало Накануне.RUв марте 2015 года начальник строительства космодрома Восточный, руководитель ФГУП "Дальспецстрой" Дмитрий Савин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Бывший начальник "Дальспецстроя" обнаружен мертвым в Москве

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Теги: дальспецстрой, Дмитрий Савин, восточный, гибель



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