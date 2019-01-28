28 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Хотел проверить работу тормозов. Житель Санкт-Петербурга остановил поезд, сорвав стоп-кран

Пассажир поезда "Санкт-Петербург – Челябинск" сорвал стоп-кран, чтобы проверить работу тормозов. В отношении мужчины составлен административный протокол, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Во время проезда состава по перегону "Чурилово – Челябинск" 24-летний пассажир сорвал стоп-кран в рабочем тамбуре вагона. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские установили нарушителя. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал, что сорвал стоп-кран для того, чтобы проверить работу тормозов поезда.

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Хотел проверить работу тормозов. Житель Санкт-Петербурга остановил поезд, сорвав стоп-кран

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Теги: поезд, пассажир, стоп-кран, тормоза,



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