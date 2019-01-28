Причиной взрыва газа в кафе в Саратовской области стал сорванный вентель баллона

Сломанный вентиль на газовом баллоне стал причиной взрыва газа в кафе в Саратовской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Отмечается, что в числе посетителей кафе в день инцидента был сотрудник службы спасения - вместе с женой он был приглашен на юбилей погибшего мужчины.

"Именно он первым почувствовал запах газа, обнаружил баллон с сорванным вентилем и начал выводить людей из помещения", - говорится в сообщении.

В администрации главы региона сообщили, что спасатель помогал людям во время происшествия. Валерий Радаев заявил, что будет ходатайствовать о ведомственном поощрении спасателя.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв произошел 26 января в поселке Лысые Горы во время празднования юбилея 60-летнего местного жителя. 22 человека получили ожоги разной степени. Сейчас в больнице остаются 15 человек, среди них двое детей.

В МЧС региона уже назвали предварительную причину ЧП - несоблюдение правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Сам юбиляр, которому в день трагедии исполнилось 60 лет, от полученных ожогов скончался в больнице.

Арендатора кафе следствие просит арестовать на два месяца.