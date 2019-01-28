28 Января 2019
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"Это кошмар!" Екатеринбуржцы в мороз по полчаса ждут транспорт - мэрия не решила проблем

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 28 января, мэрия изменила маршруты двух муниципальных автобусов, которые должны дублировать отмененный 024 маршрут. Однако жителям Сортировки, которые пользуются остановкой "Хладокомбинат №3", эти анонсированные главой города Александром Высокинским изменения не принесли никакой пользы. Корреспонденты Накануне.RU проверили, как люди выезжают с Сортировки без 024 маршрута.

Отметим, что с понедельника для жителей Сортировки внесли изменения в маршрут автобуса №57А, теперь он должен следовать до улицы Новосибирской 2-ой. А северную часть маршрута 024 заменяет маршрут 012 – он будет следовать до конечной остановки в районе перекрестка улиц Черепанова-Бебеля по маршруту "Академический – Заречный".

Напомним, что 024 автобус раньше ходил от Хладокомбината №3 до Новосибирской 2-ой. Теперь людям приходится по 40 минут ждать автобус №13, который идет до центра, и пересаживаться на другой транспорт до Вторчермета. На улице 20-градусный мороз, а кроме, как на 13 автобусе, горожанам не на чем выехать с Сортировки. Хотя мэрия ранее анонсировала, что интервалы движения этого автобуса уменьшены с 15-20 минут до 10-15 минут в "часы пик".

"Надо чиновников посадить сюда, как в кинофильме "Морозко", чтобы сидели они на морозе, тогда, может, чаще будут ходить автобусы. Это кошмар, что творится!" – возмущенно рассказал один из пассажиров.

автобус №57, расписание автобусов, остановка Пехотинцев(2019)|Фото: Накануне.RU

Есть и другой вариант – измененный маршрут автобуса №57а, который днем ходит с интервалом движения в 1-2 часа, притом, что он идет не от Хладокомбината №3, а от остановки "Пехотинцев". Таким образом, людям не избежать пересадок.

Горожане жалуются на "ужасное отношение властей к людям". По словам одной из жительниц Сортировки Людмилы, так называемая "транспортная реформа" и в частности отмена 024 маршрута создает горожанам лишь неудобства, потому что рейс был очень популярный.

"Я не знаю, зачем они это сделали? Раньше люди со Старой Сортировки могли добираться и до центра и дальше на этом автобусе, а сейчас – что? Нужно сначала доехать до туда, где ходит больше транспорта", – говорит Людмила.

Между тем, в интернете жители микрорайона Елизавет пишут, что недовольны изменением маршрута автобуса №57а, так как он теперь не будет доходить до своей прежней конечной остановки.

"Можно подумать, Елизавету не нужны автобусы...Совсем с ума посходил!" – пишет горожанка Настасья в обсуждениях "Яндекс.Район".

автобусная остановка(2019)|Фото: Накануне.RU

По информации Маргариты Георгиевны, которая является членом инициативной группы, выступающей против отмены 024 маршрута, заместитель главы города по вопросам благоустройства и транспорта Алексей Бубнов сообщил, что первые два дня, то есть 28 и 29 января, они будут только пробовать новую схему движения и, возможно, вносить какие-то поправки. Но сегодня проблемы жителей Сортировки по-прежнему не решены.

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"Это кошмар!" Екатеринбуржцы в мороз по полчаса ждут транспорт - мэрия не решила проблем

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Теги: отмена 024 маршрута, общественный транспорт, Сортировка, Вторчермет, Александр Высокинский



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