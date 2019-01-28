28 Января 2019
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Общество Челябинская область В России

На "мусорную реформу" сельские жители отвечают навозом в контейнерах

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт рассказала о том, как жители сельской местности выражают протест против "мусорной реформы".

Она подтвердила, что реформа сбора твердых коммунальных отходов имеет ряд недоработок. Например, сельские жители будут платить по-разному: кто-то по числу прописанных в доме людей, кто-то по домовладению.

"Стали брать деньги, достаточно существенные для сельской местности, и люди стали заполнять контейнеры навозом", - рассказала Гехт, отметив, что это "тоже проблема".

Губернаторам необходимо вести серьезную разъяснительную работу с населением по вопросам "мусорной реформы". Особенно это касается тех регионов, где собираются проводить митинги.

Напомним, акции намечены в более чем 50 городах на 3 февраля.

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На "мусорную реформу" сельские жители отвечают навозом в контейнерах

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Теги: мусорная реформа, ирина гехт



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