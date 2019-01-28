Депутат Госдумы предложил включить компьютеры в потребительскую корзину

Депутат Госдумы от Тюменской области, Югры и Ямала Владимир Сысоев заявил о необходимости пересмотреть подход к формированию потребительской корзины, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам парламентария, потребительская корзина должна учитывать современные запросы человека, и позволять ему жить, а не существовать.

"Если мы говорим о цифровой экономике, и при этом не закладываем в потребительскую корзину для взрослых или детей покупку того же компьютера, на котором они могли бы получать необходимые навыки, то о чем мы вообще говорим?" - отметил депутат.

Он считает, что необходимо пересмотреть, что сегодня является первичными потребностями человека, добавить в потребительскую корзину товары, которые затем перевести в деньги.

"А у нас все наоборот. Сперва деньги добавляют, а потом под эти деньги ищут какие-то продукты или товары первой необходимости. Это неправильно", - считает Владимир Сысоев.

Он добавил, что в случае принятия решения об изменении цены потребительской корзины, суммы господдержки в регионах должны вырасти, однако, скорее всего, будет предусмотрен поэтапный период.

Напомним, после пересмотра, как обещают в кабмине, в состав корзины войдет больше овощей, мяса и фруктов. Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы - на 16%, творога и яиц - на 14%, птицы - на 11%, фруктов и овощей - на 17%. Если предложения организации будут приняты Минтрудом, то продуктовый минимум может подорожать на 30%.