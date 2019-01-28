На Южном Урале заведующая детсадом обвиняется в растрате денег

В Нагайбакском районе заведующая дошкольным учреждением фиктивно устроила свою дочь на работу в детский сад и получала за нее деньги. На самом же деле трудоустроенная девушка не работала.

С 2012 по 2018 годы обвиняемая завладела 190 тыс. руб, растратив их по своему усмотрению, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Женщина оформляла поддельные документы с целью начисления зарплаты своей дочери. Пока шло следствие по уголовному делу, обвиняемая частично возместила причиненный ущерб, тем не менее, дело направлено в суд.