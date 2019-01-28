ОНФ: Регионы, где с началом "мусорной реформы" установили более низкий тариф, со временем будут платить больше

Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов заявил о недоработках по "мусорной реформе", которая стартовала с 1 января 2019 года.

В ходе пресс-конференции НСН он отметил, что занижение властями нормативов накопления твердых коммунальных отходов недальновидно.

ОНФ изучает нормативы накопления в регионах и видит, что где-то они завышены, а в большинстве случаев – занижены, рассказал Миронов.

Представитель ОНФ добавил, что органы власти в некоторых субъектах решили, чтобы поддержать население, не прибегать к мерам, которые были бы логичными: выделение социально незащищенных групп и скидок для них, предоставление скидок тем, кто ведет раздельный сбор отходов.

"Они решили просто снизить норматив образования, что неправильно, - полагает Миронов. - Это сделано, чтобы населению снизить тариф ради политических мотивов. Потом все равно эту норму прибыли, которая должна быть у регионального оператора, будут компенсировать из региональных бюджетов, то есть, из наших же с вами карманов". По его словам, в таких регионах люди будут в дальнейшем платить больше.

Миронов пояснил, что проанализировать платежные документы возможно будет после получения первых квитанций, которые придут населению за январь.

Сенатор от Челябинской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт перечислила регионы, в которых возникли проблемы по реализации "мусорной реформы".

Она уточнила, что таких регионов 12: Амурская область, Еврейская автономная область, Омская, Рязанская, Курганская, Архангельская, Забайкалье, Ненецкий автономный край, Бурятия, Ленинградская область, Хабаровский край, Приморский край.

Причины в этих субъектах разные, добавила Гехт, где-то это судебные споры при выборе оператора, где-то -проблема с выбором места размещения ТКО.