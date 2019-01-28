28 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале осудили врача, на всю жизнь искалечившего пациентку

На Среднем Урале суд вынес приговор 46-летней жительнице Камышлова, работающей анестезиологом-реаниматологом в местной больнице. Ее признали виновной в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в апреле 2017 года перед проведением плановой медицинской операции врач, нарушив правила осуществления интубации трахеи, причинила пациентке сквозное повреждение стенки пищевода. В результате здоровью последней был причинен тяжкий вред.

В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза, показавшая, что между проведением интубации трахеи и повреждением стенки пищевода есть причинно-следственная связь. Суд вынес свой приговор: доктору назначено наказание в виде ограничения свободы на два года.

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На Среднем Урале осудили врача, на всю жизнь искалечившего пациентку

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Теги: врач, суд, приговор, Средний Урал



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