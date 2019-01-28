Участница поездки тюменцев с автоматами по городу арестована на 11 суток

20-летняя москвичка за участие в поездке с автоматами по Тюмени арестована на 11 суток, сообщила Накануне.RU глава тюменского областного управления МВД Светлана Новик.

Видео, на котором несколько тюменцев катаются по городу с оружием, появилось в соцсетях на прошлой неделе. На нём – подготовка к поездке и небольшой её фрагмент. Автор подписал ролик: "Когда нет денег на автобус". Поездку совершили два 17-летних и 26-летний тюменцы, поддержала их 20-летняя москвичка. На всех составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Сегодня же организатор поездки, Артём Т., арестован на 12 суток.