"Екатеринбург должен качественно преобразиться": Куйвашев создал 7 рабочих групп по подготовке к 300-летию города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился о создании рабочих групп по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Отвечать за масштабный праздник будут 7 специальных групп по разным направлениям, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

По словам Куйвашева, город должен к 300-летию со дня его основания качественно преобразиться, "чтобы войти в свое четвертое столетие как один из самых современных и преуспевающих мегаполисов".

Рабочие группы будут работать в социальной сфере, в сфере капитального строительства и землепользования, по проведению капитальных ремонтов объектов государственной и муниципальной собственности и объектов культурного наследия. Также отдельная рабочая группа будет решать вопросы, связанные с благоустройством, транспортом и экологией. Еще одна группа займется сферой ЖКХ и также начнет работу группа по развитию потребительного рынка и услуг. Отмечается, что за формирование программы празднования 300-летия со дня основания Екатеринбурга будет отвечать отдельная группа.

Напомним, Евгений Куйвашев возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.